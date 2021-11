Sarebbe stato un incidente domestico quello che ha visto come protagonista una 22enne incinta caduta dalla finestra di una casa a Firenze. La giovane, quasi al termine della gravidanza, è stata subito soccorsa dai passanti che hanno chiamato l’ambulanza ed è stata trasferita all’ospedale di Careggi. Lì i sanitari si sono resi conto della gravità della situazione e hanno fatto nascere il bambino. Anche il piccolo è grave.

Mamma e figlioletto sono in terapia intensiva.

La tragedia è avvenuta nell’Oltrarno, in via della Chiesa. Non è chiaro se nell’abitazione ci fossero altre persone.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata