Un 39enne di origine pachistana è stato arrestato dai carabinieri di Seregno, in provincia di Monza, per aver messo in atto una vera e propria persecuzione ai danni del suo ex fidanzato, connazionale di 26 anni.

L’uomo, non accettando la fine della relazione, ha iniziato a tormentare l’ex compagno, rendendogli la vita impossibile e arrivando anche mettere a repentaglio la sua incolumità.

Le indagini sono partite dopo che lo scorso 20 maggio il 39enne, travestito da donna, ha appiccato un incendio alla macchina e alla casa del 26enne, dove è pure entrato per rubare 10mila euro e lasciare una lettera minatoria.

Dagli accertamenti si è poi scoperto che il 39enne, per ripicca e per convincere il giovane a non troncare i loro rapporti, era arrivato anche a picchiarlo, a minacciarlo di diffondere video intimi e di rivelare alla famiglia del ragazzo della loro relazione "contraria ai precetti dell'Islam".

Il 39enne, prima portato in carcere, si trova ora ai domiciliari con il braccialetto elettronico.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata