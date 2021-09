Lo hanno chiamato dal centro trapianti perché finalmente era arrivato il suo turno: era disponibile l’organo da tempo atteso. Ma un inconveniente ha rischiato di mandare tutto in fumo e il giovane ha trovato allora una soluzione con l’aiuto della polizia.

Qualche giorno fa il paziente, insieme ai genitori, si è messo in viaggio dopo aver ricevuto la telefonata dall’ospedale. Carichi di speranza, si sono però bloccati sulla A15 Parma-La Spezia a causa di una chiusura dovuta a interventi di manutenzione programmata. A quel punto il giovane ha deciso di chiamare la Polizia stradale di Parma per chiedere aiuto e avere istruzioni su come aggirare il problema. Ma gli agenti della sottosezione di Berceto sono andati in suo soccorso: hanno raggiunto la macchina e l’hanno scortata lungo il tratto dove c’erano i lavori e in questo modo è stato possibile arrivare al centro trapianti in tempo utile.

"Grazie di cuore per l'aiuto ricevuto. Senza di voi, non sarei arrivato in tempo per il trapianto" è il messaggio che dopo qualche giorno i genitori hanno consegnato, insieme a una torta, alla caserma di Berceto.

