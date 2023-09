Un detenuto è evaso questa mattina all’alba lanciandosi da una finestra al secondo piano dell’ospedale San Paolo di Milano e un poliziotto che si è buttato dietro di lui nel tentativo di bloccarlo ora è ricoverato in coma.

Lo fa sapere Aldo di Giacomo, segretario del sindacato Spp.

Mordjane Nazim, l’evaso, è un marocchino portato in ospedale ieri sera in seguito a una lite avvenuta nel carcere di San Vittore. Alle 5.25 di questa mattina si è buttato dalla finestra della stanza e il poliziotto che lo aveva in custodia lo ha inseguito, gettandosi anche lui dalla stessa finestra, ma è caduto male sbattendo la testa e ora lotta tra la vita e la morte.

Secondo il sindacalista sono in aumento in tutta Italia i tentativi di evasione dagli ospedali: «Nell'ultimo mese sono stati quattro, tutti sventati». Non solo : «C'è un fuggi fuggi dei medici penitenziari perché sarebbero oggetto sempre più di minacce da parte dei detenuti proprio per ottenere un ricovero. La situazione è gravissima, la questione carceri va messa all'ordine del giorno del governo».

