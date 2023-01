Il Comitato per gli immigrati e contro ogni forma di discriminazione, con sede a Bogliasco (Genova), ha denunciato l'allenatore del Gallarate Calcio, per aver chiamato "negretto" un calciatore 16 enne di origine marocchina, durante una partita della categoria Allievi Under 17, lo scorso 16 ottobre a Gallarate (Varese). Lo ha reso noto la presidente del Comitato, Aleksandra Matikj. A seguito dell'episodio, gli Allievi del Cas Sacconago (quartiere di Busto Arsizio, centro in provincia di Varese) avevano abbandonato il campo, in solidarietà al loro compagno di squadra. «Non possiamo permettere che discriminazioni del genere possano prendere il sopravvento, specialmente nei confronti di chi così giovane e vulnerabile - ha detto Aleksandra Matikj - interveniamo anche in qualità di membri dell'UNAR, ufficio deputato dallo Stato a garantire il diritto alla parità di trattamento, affinché il razzismo possa e debba essere combattuto in un Paese come l'Italia».

Poi la presidente del Comitato ha precisato di aver scelto di denunciare anche «considerando quella che è la Costituzione italiana, il rispetto reciproco e nei confronti altresì di possibili vittime di quelle che maggiormente sono le situazioni di gravi pericoli o peggio ancora di guerre, come purtroppo era capitato anche alla sottoscritta».

