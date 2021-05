I carabinieri della Scientifica di Trapani stanno effettuando una ispezione nell'abitazione di Mazara del Vallo, che fu in uso ad Anna Corona, l'ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologico della piccola Denise Pipitone.

La donna è la mamma di Jessica Pulizzi (sorellastra della piccola scomparsa l'1 settembre 2004), finita sotto processo e assolta nei tre gradi di giudizio.

Il sopralluogo, disposto dalla Procura di Marsala, sta avvenendo "per verificare lo stato dei luoghi e se sono stati effettuati lavori edili".

Da alcuni giorni la Procura di Marsala ha riaperto le indagini sulla scomparsa di Denise.

La sua storia – mai completamente chiarita – è tornata di recente alla ribalta delle cronache per il caso della ragazza russa in cerca di madre, che in un primo momento si era ipotizzato potesse essere Denise, ma che poi l’esame del Dna ha confermato non avere alcune legame con la madre Piera Maggio, che da sempre lotta per conoscere la verità sulla sorte della figlia.

