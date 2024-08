Svolta nelle indagini sul delitto di Sharon Verzeni.

È stato fermato l'uomo che appare nelle immagini delle telecamere di sorveglianza mentre in bicicletta, la notte fra il 29 e il 30 luglio scorsi, si allontana velocemente dal luogo dell'omicidio a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo.

L’uomo ha confessato: «Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perché sia successo, l'ho vista e l'ho uccisa».

Si tratta di un 31enne italiano di origini magrebine, rintracciato dai carabinieri e fermato in un'abitazione nel Bergamasco. Il 31enne ha altri precedenti per aggressione, non legati a questioni di criminalità o spaccio.

(Unioneonline/D)

- IN AGGIORNAMENTO -

