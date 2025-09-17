«Definisci bambini». Il tono del confronto fino a quel momento non era stato certo pacato. Ma è da questa frase in poi che i toni sono saliti alle stelle, ieri sera, durante la trasmissione di Rete 4 “È sempre Cartabianca”, condotta da Bianca Berlinguer.

A pronunciarla è stato Eyal Mizrahi, presidente della federazione Amici d’Israele, in risposta a Enzo Iacchetti, che si trovava collegato con lo studio. Il comico, attore e storico conduttore di Striscia la Notizia, è da tempo schierato con la causa palestinese. E ieri ha retoricamente chiesto a Mizrahi se considerasse anche le migliaia di bambini morti a Gaza come dei terroristi «con il kalashnikov», visto che il rappresentante della posizione sionista sosteneva che «su circa 50mila morti in Palestina almeno 20-22 mila erano terroristi di Hamas».

«Definisci bambini», ha risposto, scatenando l’ira di Iacchetti. Che si è detto non più disponibile a parlare con il suo interlocutore che, a suo dire, non dovrebbe essere nemmeno invitato in Tv, perché «qui non c’è un confronto, una guerra. Qui c’è solo un esercito che fa ciò che voi volete fare da secoli: conquistare la terra dei palestinesi. Ma non hai visto le madri che portano in braccio i figli?».

Il portatore dell’interesse israeliano ha rilanciato: «Sei un fascista», ha detto rivolto a Iacchetti. E lui non ci ha visto più: «Cosa hai detto, str**zo? Io vengo e ti prendo a pugni». Intanto da un altro collegamento lo scrittore Mauro Corona è intervenuto per dure: «Ma mandatelo via questo qua». Parlava di Eyal Mizrahi.

