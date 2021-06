Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge per il reclutamento nella Pa, con le assunzioni legate al Recovery plan e procedure semplificate per i concorsi.

"L'obiettivo del decreto è reperire figure professionali per contratti 3+2 - ha precisato il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, riferendosi alla durata dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza -. C'è già un accordo quadro con gli ordini professionali, soprattutto quelli tecnici evocati dal Pnrr, per fare cherry picking. Ogni amministrazione, ogni progetto avrà la responsabilità di scegliere i migliori attraverso il portale di riferimento".

L’esponente del governo Draghi preannuncia che inviterà “tutti gli italiani a mettere i loro curricula in questo portale, così che possano rendersi conto della loro formazione e della loro disponibilità a cambiare lavoro e lavorare nella Pa".

La legge "non crea precari, ma delle figure professionali che lavoreranno alcuni anni per lo Stato italiano. Creeremo una banca delle professionalità che potrà essere usata poi con opportuni concorsi, a regime, nella pubblica amministrazione, dopo il 2026. È una sfida", ha detto ancora Brunetta.

Per reclutare le risorse si terranno "concorsi rapidi, con valutazione dei titoli e una sola prova scritta", che si svolgeranno con "modalità digitali, decentrate e semplificate".

Il ministro ha infine parlato del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni: "Abbiamo messo durante il lockdown in lavoro da remoto la quasi totalità, tranne la sanità e l'assistenza, ci siamo inventati il cosiddetto smart working, nel primo periodo di lockdown duro. Una volta superata quella fase abbiamo regolato lo smart working 50% e 50%. Uno o due mesi fa, con i piano di vaccinazione, il tetto del 50% è stato superato. Ho cancellato questo obbligo, che ora non c'è più, se non l'organizzazione dei singoli uffici decisa dai dirigenti, ma garantendo la soddisfazione dei cittadini", ha spiegato ancora l’esponente del governo Draghi.

(Unioneonline/F)

