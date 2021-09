Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza e prorogato fino al 31 ottobre l’obbligo dell’utilizzo della mascherina all’aperto.

La Campania è l’unica Regione italiana in cui vige ancora l’obbligo, “in situazioni di assembramenti e in ogni luogo non isolato come nei centri urbani, piazze, lungomari, nonché nelle file, mercati, fiere e nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli, navi”.

Il governatore campano ha prorogato anche altre disposizioni contenute nell’ordinanza firmata il 31 agosto 2021.

In Campania dalle 22 alle 6 è vietato il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali.

