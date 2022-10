A partire da oggi, 1° ottobre, cade l’obbligo di indossare le mascherine sui treni e sui bus. Resta invece la disposizione per cui debbano essere ancora utilizzate nelle strutture sanitarie e nelle Rsa, così come stabilito in seguito alla proroga firmata dal ministro Roberto Speranza e in vigore sino alla fine di ottobre.

La prossima tappa sarà quella del 31 ottobre quando scadrà un’altra importante misura anti-coronavirus: cesseranno di avere effetto i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro, che tra le altre cose prevedono in alcuni casi la misurazione della temperatura all’entrata e l’uso delle mascherine al chiuso quando non sia possibile mantenere il distanziamento tra i lavoratori.

Nelle ultime rilevazioni, emerge però che il Covid-19 non sembra mollare la presa: l’incidenza aumenta (325 i casi per 100mila abitanti) e l’indice Rt torna a 1.

Le regioni classificate a rischio alto sono ora 5 (erano 2 la settimana scorsa): Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Veneto.

