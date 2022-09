Non ci sarà alcuna proroga dell’obbligo di indossare mascherine anti-Covid su bus, metro e treni, in ospedali, ambulatori medici e Rsa. Lo fanno sapere fonti del ministero della Salute, il provvedimento scade il 30 settembre.

Togliere la mascherina sui trasporti, in questa fase, avendo una buona quota di vaccinati, dice il virologo dell'Università Statale e direttore sanitario dell'Ospedale Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco, “si può”, ma restando sempre pronti a pianificare nuove misure in caso di scenari in peggioramento.

E resta necessaria la vaccinazione, soprattutto per i fragili: “Finite le elezioni, si pensi alla campagna vaccinale, troppi fragili sono ancora senza quarta dose”, afferma l’infettivologo Matteo Bassetti. Questo perché “è molto probabile che il virus torni a circolare nelle prossime settimane, e troverebbe una fascia della popolazione del tutto impreparata dal punto di vista degli anticorpi”.

Un’altra scadenza importante arriva il 31 ottobre, quando cessano i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro. Infine il 31 dicembre, quando scade l’obbligo vaccinale per operatori sanitari, pazienti e visitatori di ospedali e Rsa.

