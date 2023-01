L'Arena di Verona è stata posta sotto sequestro dalla Procura che ha aperto un fascicolo per danneggiamento colposo a seguito del crollo di una parte della stella cometa con la quale è stato addobbato l’anfiteatro a Natale.

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata, durante le operazioni di smontaggio della gigantesca struttura in acciaio, alta 70 metri e pesante 78 tonnellate, che dal 1984 viene allestita per Natale tra l'Arena e piazza Bra. La base in acciaio è ruzzolata lungo i gradoni, danneggiandoli, e precipitando nella cavea. Quest’area – fortunatamente – in inverno è completamente sgombra dalle poltroncine che in estate accolgono gli spettatori durante gli spettacoli lirici e i concerti.

Al momento del crollo all'interno dell'Arena non c'erano visitatori perché oggi, lunedì, è giorno di chiusura al pubblico. È ancora in corso la conta dei danni da parte dei tecnici dell'area monumenti del comune di Verona e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Verona.

(Unioneonline/v.f.)

