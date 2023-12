«Alla fine anche io sono risultato positivo al Covid. Grazie a tutte le vaccinazioni fatte, la sintomatologia è lieve: leggero raffreddore ma carica virale elevatissima».

Lo ha annunciato su Facebook il microbiologo Andrea Crisanti, che oggi è parlamentare del Partito Democratico.

Nello stesso post il professore, che durante la pandemia è stato anche consulente della Regione Sardegna, sferza il Governo sulla nuova campagna vaccinale: «Finora, in Italia, si sono vaccinati solo in 852mila, di cui solo 282mila fra gli over 80. Vorrei dunque cogliere l’occasione per invitare soprattutto i più fragili a vaccinarsi quanto prima, in particolare a fronte dell’eliminazione dei sistemi di monitoraggio e tracciamento che non ci consente di avere un quadro reale della situazione epidemiologica. Gli unici dati che abbiamo sono infatti quelli relativi agli accessi negli ospedali».

«Come italiano – aggiunge Crisanti - mi vergogno di avere un Ministro della salute, medico e accademico, che ha contribuito con politiche e con mancata informazione a scoraggiare le vaccinazioni, dopo che il vaccino è stata la misura che ci ha permesso di uscire dall’emergenza pandemica.

Il risultato – conclude - è che oggi, solo il 5% della popolazione fragile e anziana è vaccinata contro il Covid. Non solo: tutte le vaccinazioni, incluse quelle obbligatorie passando per quella influenzale, sono diminuite. Un comportamento che trovo del tutto irresponsabile».

Ma l’annuncio di Crisanti riguardo alla sua positività ha anche destato polemiche. La stampa veneta, infatti, ha ipotizzato che il virologo abbia preso un aereo per tornare a Padova. Già positivo? Lo stesso Crisanti chiarisce ai microfoni della trasmissione di Radio 1 “Un giorno da pecora”: «Sono positivo al Covid da lunedì sera. Sono arrivato con un aereo da Londra lunedì, ho preso la macchina e sono andato a Padova. Dopo ho fatto il tampone, lunedì sera. E da lì non mi sono mosso».

