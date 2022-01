Arriva un nuovo anticorpo monoclonale contro il Covid.

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Salute con il quale si autorizza la distribuzione dell'anticorpo monoclonale di AstraZeneca, Evusheld a lunga azione.

Come spiega l’Aifa, si tratta della combinazione di due anticorpi monoclonali, tixagevimab e cilgavimab. "Poiché gli anticorpi si legano a diverse parti della proteina, il loro utilizzo in associazione può essere più efficace rispetto all'uso in monoterapia", spiega l'Aifa.

Il monoclonale è un tipo di proteina progettato per riconoscere e legarsi a un antigene. Tixagevimab e cilgavimab sono stati progettati per legarsi alla proteina spike del SARS-CoV-2, il virus responsabile di Covid-19, in due siti differenti. Legandosi alla proteina spike, si prevede che impediscano al virus di penetrare nelle cellule dell'organismo e provocare l'infezione.

(Unioneonline/D)

