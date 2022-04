L'indice Rt scende sotto quota 1 e cala anche l’incidenza settimanale. Sono i dati confortanti che arrivano dal consueto monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sul Covid-19.

L’indice Rt nel periodo 23 marzo - 5 aprile è pari a 0,96 (range 0,92 – 1,02), la settimana scorsa era pari a 1. L’incidenza settimanale dal 15 al 21 aprile è invece pari a 675 casi ogni 100mila abitanti, erano 717 la scorsa settimana.

Stabile al 4,2% il tasso di occupazione in terapia intensiva, in area medica invece è in lieve salita al 15,8%, rispetto al 15,6% della rilevazione precedente. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è comunque al di sotto della soglia epidemica di 1 e sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente, pari a 0,91.

Dal monitoraggio emerge inoltre che la percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è stabile al 12%, come quella dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (41%) e dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (47%).

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata