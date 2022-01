Sono 101.762 i nuovi contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 155.659. Le vittime sono invece 227, in aumento rispetto a ieri, quando erano state 157.

Superano così quota 2 milioni gli attualmente positivi nel Paese: sono 2.004.597, secondo il bollettino odierno.

A quota 612.821 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 993.201 con un tasso di positività che si attesta al 16,6%, in lieve aumento rispetto al 15,7% di ieri.

Sono 1.606 i pazienti in terapia intensiva, 11 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 114.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 16.340, ovvero 693 in più di ieri.

Dall'inizio della pandemia i casi totali nel paese sono 7.554.344 e i morti 139.265. I dimessi e i guariti sono invece 5.410.482, con un incremento di 56.560 rispetto a ieri.

