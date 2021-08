Sono in aumento i numeri dei morti per il Covid in Italia.

Secondo la Sorveglianza integrata sul portale dell'Iss, negli ultimi 30 giorni sono state 300 le persone decedute con diagnosi da coronavirus e 113.131 i contagiati, di cui 1.313 tra gli operatori sanitari.

I dati sono aggiornati all’8 agosto e sono in rialzo rispetto ad una settimana fa (relativa ai 30 giorni precedenti), quando si contavano 260 morti e 81.714 contagiati, di cui 915 tra gli operatori sanitari.

Quanto ai decessi sono stati 127.399 da inizio pandemia, il 2,9% del totale dei contagiati; i casi totali 4.386.372, di cui 139.795 tra sanitari, 4.011.252 i guariti; 46 anni l'età media dei contagiati, negli ultimi 30 giorni 27 anni.

