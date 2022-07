L'agenzia europea dei medicinali (Ema) dovrebbe dare il suo parere sui vaccini contro il Covid-19 di Moderna e Pfizer-BioNTech per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni "a inizio autunno". Lo ha indicato il responsabile della strategia per i vaccini dell'Ema, Marco Cavaleri, rispondendo ai cronisti. "Stiamo già valutando la richiesta per il vaccino Spikevax di Moderna e speriamo davvero di arrivare molto presto a una conclusione, possiamo prevedere che avverrà dopo la pausa estiva", ha detto Cavaleri, riferendo che anche per Pfizer-BioNTech la valutazione dei dati è appena iniziata e il parere dovrebbe arrivare "a inizio autunno".

VACCINI ANNUALI – L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha anche riferito di essere al lavoro per l'approvazione "a settembre" di vaccini adattati contro il coronavirus, che potrebbero essere somministrati annualmente così come avviene per i vaccini contro l’influenza e dunque senza la “presentazione dei dati clinici prima dell'approvazione dell'aggiornamento annuale. Le discussioni tra gli esperti sono in corso" ha riferito sempre Cavaleri.

Quanto alle persone tra i 60 ei 79 anni e le persone vulnerabili dal punto di vista medico di qualsiasi età “dovrebbero ricevere – ha precisato Cavaleri – una seconda dose booster" di vaccino contro il Covid “se i tassi di infezione aumentano”. La raccomandazione di aprile per le persone con più di 80 anni, ha aggiunto, "resta valida: dovrebbero ricevere un secondo vaccino di richiamo".

