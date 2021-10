Nuove conferme sull’efficacia del vaccino per ridurre i rischi dell’infezione da Covid-19.

Li ha diramati l’Istituto superiore di sanità, nel report di sorveglianza che completa il consueto monitoraggio settimanale sull’epidemia in Italia.

Secondo gli ultimi dati Iss i vaccini prevengono l’infezione nel 77,2% dei casi, mentre l’efficacia nel prevenire l'ospedalizzazione è del 92,6%. Inoltre, il vaccino è efficace contro i ricoveri in terapia intensiva e i decessi al 94,9%.

Analizzando il numero dei ricoveri in intensiva e dei decessi negli over 80 si osserva poi che negli ultimi 30 giorni il tasso di ricoveri in intensiva dei vaccinati con ciclo completo è ben 11 volte più basso dei non vaccinati e il tasso di decesso è 13 volte più alto nei non vaccinati.

Altra riprova dell’efficacia delle vaccinazioni arriva da una stima dell’agenzia Reuters, che ha comunicato che le morti legate al Covid nel mondo hanno superato i cinque milioni, sottolineando che la variante Delta sta colpendo particolarmente coloro che non sono vaccinati.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata