Corrono i contagi Covid in Italia, con un incremento che segna il +51,9% nell’ultima settimana e un’inversione nella curva delle intensive (+21,1%). Si registra, anche, un balzo dei ricoveri ordinari (+31,8%), mentre calano dell'8,5% i decessi.

È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe nella settimana 28 settembre-4 ottobre.

Di rilievo l'aumento dei casi: dalle 160.829 unità della settimana precedente a 244.353, mentre scendono i decessi, passati da 307 a 281. In crescita anche i casi attualmente positivi (491.811 dell'ultima settimana vs 444.389 della precedente), le persone in isolamento domiciliare (486.842 vs 440.608), i ricoveri con sintomi (4.814 vs 3.653) e le intensive (155 vs 128).

"Per la terza settimana consecutiva - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - si registra un incremento dei nuovi casi che segnano un ulteriore balzo (+51,9%): da poco meno di 161mila arrivano a superare quota 244mila, con una media a 7 giorni di quasi 35mila casi al giorno".

I DATI – L'aumento riguarda, anche se in maniera eterogenea, tutte le Regioni, con il dato più basso che è quello della Sardegna (+18,4%).

A livello provinciale, anche in questo caso il valore più basso d’Italia è quello registrato a Cagliari (+9%).

I valori più alti in Valle d’Aosta e ad Aosta (+132%).

Aumenta l'incidenza delle reinfezioni: nella settimana 22-28 settembre è del 17,8% (59.172 reinfezioni), rispetto al 15,8% dei 7 giorni precedenti, secondo l'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità.

"Sul fronte degli ospedali - afferma Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione Gimbe - dopo oltre due mesi di calo si registra un'inversione di tendenza nelle terapie intensive (+21,1%), e un netto balzo (+31,8%) dei ricoveri in area medica". “Gli ingressi in terapia intensiva – puntualizza - dopo aver toccato la scorsa settimana il minimo dal luglio 2021, sono quasi raddoppiati con una media mobile a 7 giorni di 21 ingressi/die vs 11 ingressi/die".

Continuano a diminuire i decessi: 281 negli ultimi 7 giorni (di cui 6 riferiti a periodi precedenti), con una media di 40 al giorno rispetto ai 44 della settimana precedente.

NUOVA CIRCOLARE – Intanto sul tavolo dei tecnici del ministero della Salute è pronta in bozza una nuova circolare alle Regioni con le “Indicazioni per la gestione dell’epidemia SARS-CoV-2 nella stagione autunno inverno 2022-2023”: la strategia, oltre alla sorveglianza del virus, prevede la spinta alla vaccinazione fino al ritorno delle mascherine, dello smart working e della limitazione agli assembramenti e quindi lo stop ai grandi eventi.

