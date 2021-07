"In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori". Sono le parole del Ministro della Salute, Roberto Speranza, che pare dunque aprire alla richiesta dei Governatori preoccupati dai dati dell’incidenza in significativa crescita, seppur a fronte di un’ancora contenuta occupazione dei posti letto in ospedale.

Lo scenario che si prospetta, però, è sicuramente di grande attenzione, almeno secondo il report presentato oggi dal presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa sull'andamento epidemiologico nel Paese.

ETÀ MEDIA – L'età media dei nuovi casi di Covid scende nel Paese a 28 anni, “un valore molto basso, più basso del picco della scorsa estate”, spiega Brusaferro. E l’età media dei ricoverati cala a 50 anni. “Secondo le previsioni – ha poi aggiunto - centinaia di persone sono a rischio ricovero”.

Rt si conferma in crescita a causa della variante Delta del virus, seppur per il mese di agosto l'occupazione in terapia intensiva e area medica si preveda comunque “inferiore alle soglie critiche del 30% e 40%”.

TRACCIAMENTO E QUARANTENE – Fondamentale, per Brusaferro, rimarrà nei prossimi mesi il tracciamento dei casi e la previsione delle quarantene. "Il quadro generale della trasmissione dell'infezione torna a peggiorare con molte regioni a rischio moderato", ha chiarito. “Fortunatamente in questa fase l'impatto della malattia sulla ospedalizzazione rimane minimo. La variante Delta è destinata a crescere e in altri paesi sta portando grande aumento di nuovi casi: è quindi importante tracciare i contatti e prevedere le quarantene ed è opportuno raggiungere quanto prima la copertura vaccinale con la doppia dose. Questa è una delle priorità".

VACCINARE I GIOVANI – "Sui nuovi parametri – ha poi aggiunto – si sta lavorando e sono previsti degli incontri anche la prossima settimana", ha spiegato. “La maggiore attenzione va però posto sul vaccinare col ciclo completo la popolazione e vaccinare anche la fascia dei più giovani".

LE PREVISIONI – L'indice di contagio Rt “è in crescita – ha poi precisato Brusaferro – e passa dallo 0.66 della settimana scorsa allo 0.91 di questa settimana. Se oggi abbiamo un Rt che è intorno a 0.92, proiettando a una settimana avanti è a 1,24 con un intervallo 1,21-1,27".

