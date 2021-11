La curva dei casi Covid in risalita diventa preoccupante a Bolzano.

"I dati Covid in Alto Adige sono in peggioramento", ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, che non esclude la necessità di ricorrere a contromisure drastiche.

“Potremmo presto trovarci nelle condizioni dell'Austria dove si parla di maggiori restrizioni", ha scandito.

“Purtroppo la situazione è correlata a quella delle vaccinazioni: abbiamo un tasso di vaccinazione più basso e a questo corrisponde un tasso di diffusione del contagio più alto - ha aggiunto il presidente altoatesino - Non possiamo far altro che mettere a disposizione tutti i sistemi per vaccinarsi e speriamo che ci sia la disponibilità da parte di chi non ha ancora aderito".

Si lavora quindi a convincere i dubbiosi informandoli "non solo sui vaccini, ma anche sugli effetti di questa maggiore diffusione del contagio”. Lo scenario peggiore “potrebbe essere - ha avvertito Kompatscher - di cambiare colore e dover adottare maggiori restrizioni. La nostra situazione è simile a quella dell'Austria e della Germania dove ci sono meno vaccinati che in Italia. E in Austria sono state decise nuove misure restrittive".

"Potenzieremo i controlli anche sul rispetto dell'obbligo del Green pass, ma prima di tutto ci appelliamo al buon senso e al senso di responsabilità della popolazione", ha concluso Kompatscher.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata