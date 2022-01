“Cosa fai lì?”. “Sto cercando il dito di un mio amico”.

Deve essere rimasto di stucco di fronte a queste parole il vigilante intervenuto per controllare un uomo in atteggiamento sospetto accanto alla recinzione di un centro di raccolta dei rifiuti in piazzale delle Milizie di Milano.

L’uomo in questione, arrivato in auto assieme a un’altra persona, è poi fuggito in fretta prima dell’arrivo della Polizia, allertata dalla stessa guardia giurata.

A quel punto sono scattati gli accertamenti.

Secondo quanto ricostruito finora grazie alle immagini delle telecamere del sistema di sorveglianza, alle 20 della sera prima un'auto si era fermata nello stesso punto e dall’abitacolo sono scesi due uomini che hanno scavalcato la recinzione.

All'arrivo della guardia giurata, però, sono scappati via e uno dei due avrebbe poi perso il dito nella fuga, dopo che la mano gli è rimasta incastrata nella rete a causa dell'anello.

Il dito (due falangi dell'anulare destro) è stato poi ritrovato e ora si accerterà la "proprietà" attraverso le impronte digitali.

