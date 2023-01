Ha conosciuto la notte di Capodanno un ragazzo in discoteca e ora non si dà pace, vuole ritrovarlo a tutti i costi. E lo strumento più adatto, nel 2023, è sicuramente Facebook.

I fatti sono avvenuti a Firenze, ma l’appello diventato virale è di una ragazza sarda.

Ambra Farigu, 29 anni, lo ha pubblicato sul gruppo “Sei di Scandicci se...”. E in molti lo hanno ricondiviso su altri gruppi molto seguiti o sulle proprie bacheche.

L’incontro galeotto è avvenuto nella discoteca Club 21, nel pieno centro del capoluogo toscano.

«Buongiorno a tutti e buon anno. So che sarà difficile ma perché non provare. Sto cercando un ragazzo che ho incontrato a Capodanno nella discoteca Club 21 in centro a Firenze, dopo mezzanotte circa», scrive Ambra, che ha pubblicato anche una foto per farsi riconoscere.

«Sono la ragazza riccia con la maglia grigia e i leggins», aggiunge, «tu eri con il tuo gruppo di amici, ho chiesto di unirmi a voi per ballare e tu hai accettato. Abbiamo ballato insieme praticamente per buona parte della serata, poi io e la mia amica dovevamo andar via perché il primo gennaio lavoravamo entrambe. Ho provato a cercarti nel locale poco dopo ma eri già andato via e non ti ho più trovato».

Quindi la descrizione del giovane: «Alto circa 1.80, moro, occhi scuri, occhiali con montatura scura. Avevi una camicia a righe verticali credo bianche e azzurre, un orologio e anelli alla mano sinistra. Se mi riconosci e sei qui contattami, mi farebbe piacere rivederti e mi è dispiaciuto un casino non essere potuta restare di più e non averti trovato».

Infine, un appello a tutto il gruppo: «Aiutatemi a trovare questo ragazzo, so che sono poche info ma magari la fortuna aiuterà». La fortuna e la determinazione, Ambra sembra averne tanta.

