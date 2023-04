Dramma a Osnago, nel Lecchese, dove un ragazzo di 17 anni è morto a causa di un incidente stradale.

Ieri a mezzogiorno il giovane – Francesco Galli - viaggiava in sella a una moto in paese, lungo via Trento, quando ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere con violenza contro un albero.

Immediatamente soccorso ed elitrasportato al Niguarda di Milano, è stato operato ma non ce l’ha fatta: è morto ieri sera.

Familiari sotto choc: padre, madre e sorella della vittima si sono precipitati sul luogo dell’incidente e hanno anche assistito alle manovre di primo soccorso. C’è sgomento in paese, dove la famiglia è molto nota visto che il papà gestisce una gelateria.



