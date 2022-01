E’ cominciata a Palazzo Chigi la cabina di regia politica presieduta dal premier Draghi per decidere le nuove norme da adottare per contrastare la quarta ondata di Covid, trascinata dalla variante Omicron.

Alla riunione prendono parte per LeU Roberto Speranza, per il Pd Dario Franceschini, per la Lega Massimo Garavaglia, per Italia Viva Elena Bonetti, per Forza Italia Maria Stella Gelmini e per M5S Fabiana Dadone. Presenti anche i ministri della Pa Brunetta, dell’Economia Franco e della Scuola Bianchi, oltre al presidente dell’Iss Silvio Brusaferro e al coordinatore del Cts Franco Locatelli.

In particolare il governo prenderà misure sul mondo del lavoro (ipotesi super green pass per tutti i lavoratori o per determinate categorie, smart working), sui nuovi protocolli in vista della ripartenza della scuola e sull’obbligo vaccinale, chiesto a gran voce dal Pd.

E’ spuntata inoltre ieri, nel corso della Conferenza delle Regioni, l’ipotesi dell’obbligo vaccinale per gli over 60, ora caldeggiata anche dalla Lega che invece è contraria al super green pass sul lavoro. Sono 1,2 milioni in Italia gli over 60 non vaccinati, la categoria che più riempie i reparti di terapia intensiva.

"In sede di riunione di governo – ha detto Massimpo Garavaglia – la Lega porterà la sua posizione favorevole alla vaccinazione obbligatoria per gli over 60 per tutelare le fasce più fragili della popolazione. Ribadiremo la necessità di non dimenticare l'impatto economico della pandemia su un settore importante per l'economia nazionale come il turismo e dunque la necessità di interventi a sostegno del settore, a partire dalla cassa integrazione per i lavoratori".

