Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso ieri sera in via Roma a Capizzi, in provincia di Messina.

A sparare sarebbe stato un giovane di 20 anni che era col fratello di 18 anni e col padre, e tutti e tre sono stati fermati.

Secondo le prime indiscrezioni l'obiettivo del raid non sarebbe stata la vittima, né un altro ragazzo ferito (che non sarebbe in gravi condizioni).

Gli inquirenti sostengono che il giovane che ha sparato voleva colpire un'altra persona con la quale avrebbe avuto contrasti e litigi personali.

(Unioneonline)

