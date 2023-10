Accusato di estorsione un sacerdote della chiesa Madre di Sortino, in provincia di Siracusa.

Don Vincenzo Cafra è stato arrestato in flagranza mentre prendeva i cento euro che aveva chiesto per celebrare un funerale: era stato lui a stabilire la tariffa per la cerimonia.

Un’offerta libera, in teoria, mentre don Cafra aveva fissato una soglia minima di cento euro.

Il parroco è stato posto ai domiciliari e nelle prossime ore comparirà davanti al gip del Tribunale di Siracusa per la convalida dell'arresto.

L'indagine è scattata dopo una denuncia arrivata ai militari dell'Arma.

