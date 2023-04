Due operai morti e uno gravemente ferito questa mattina a Noverasco di Opera, nel Milanese.

I tre stavano lavorando alla potatura di piante ad alto fusto in un golf club, si trovavano dunque su una piattaforma aerea a svariati metri da terra in un cestello sostenuto da un braccio meccanico, quando quest’ultimo ha ceduto facendoli schiantare al suolo.

Il terribile incidente è avvenuto all’interno del golf club “Le Rovedine”, in via Carl Marx 16, poco prima delle 10.

I pompieri hanno dovuto disincastrare il ferito dai resti della piattaforma. Poi il 118 lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale milanese di Niguarda. Per gli altri due invece non c'è stato niente da fare, sono morti sul colpo.

Sul posto l’elisoccorso, i mezzi del 118, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per accertare quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata