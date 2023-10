Un intero aereo “trasformato” in un reparto maternità.

È successo sulla tratta Dubai-Malpensa, sabato scorso: una giovane 24enne di nazionalità asiatica è entrata in travaglio dopo il decollo dell'Airbus A380-800 di Emirates diretto all'aeroporto milanese.

Fortunatamente a bordo c’era un medico chirurgo, che ha fatto nascere il piccolo con l’aiuto delle hostess proprio durante il sorvolo dello spazio aereo iraniano.

Il neonato, tre chili, ha dato il suo primo vagito mentre il pilota volava a circa 10mila metri di altezza verso Malpensa, dove è atterrato con un passeggero in più. Qui ad attendere madre e figlio era già pronta l'equipe di Neonatologia dell'ospedale Del Ponte di Varese, arrivata direttamente in pista con l'ambulanza nursery-terapia intensiva pronta ad intervenire 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.

L'ambulanza è dotata di una speciale culla che ha permesso al personale medico di trasportare in sicurezza il piccolo sino all'ospedale pediatrico varesino. Il bimbo è stato ricoverato in terapia subintensiva neonatale in via precauzionale e sottoposto a tutti i controlli del caso. Al termine dei quali la prognosi è stata più che positiva: madre e figlio stanno entrambi benissimo e potranno essere dimessi nei prossimi giorni.

