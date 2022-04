Ridotta la condanna inflitta a Pietro Costa, uno dei due carabinieri accusati di violenza sessuale per aver abusato di due studentesse statunitensi nella notte tra il 6 e il 7 settembre del 2017 a Firenze.

In primo grado all'imputato era stata inflitta una pena di 5 anni e 6 mesi, che la corte di appello di del capoluogo toscano ha ora diminuito a quattro.

All’ex militare sono infatti state "concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante".

I giudici hanno anche riformato la sentenza di primo grado in relazione all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, disponendo per l'ex militare l'interdizione temporanea per 5 anni.

