Nuovo colpo dei carabinieri contro le attività illecite della camorra a Napoli.

I militari del comando provinciale di Napoli hanno fatto scattare all’alba un blitz che ha portato a 12 misure cautelari, per altrettante persone (9 sono finite in carcere, due ai domiciliari, una dovrà presentarsi alla polizia giudiziaria) con l’accusa di far parte al clan “Cutolo”, radicato nel Rione Traiano, quartiere della periferia occidentale della città partenopea. Tra gli arrestati anche esponenti del clan "Sorianiello".

Gli indagati sono "gravemente indiziati” di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, tentato omicidio e porto abusivo di armi.

Le indagini, condotte dai Carabinieri del nucleo investigativo di Napoli e della compagnia di Bagnoli e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno consentito di documentare e ricostruire l'attività del gruppo criminale, sotto l'influenza dello storico cartello dell'Alleanza di Secondigliano.

(Unioneonline/l.f.)

