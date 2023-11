A Roma una donna è morta dopo essere stata colpita da un albero, che si è schiantato al suolo, forse a causa delle forti raffiche di vento.

È accaduto in via di Donna Olimpia, in zona Gianicolense.

Sul posto 118, polizia e vigili, ma i tentativi di salvarle la vita sono risultati vani.

Secondo quanto si apprende, la vittima aveva 81 anni ed era in compagnia del figlio, rimasto illeso, ma soccorso in stato di shock.

In via precauzionale il tratto è stato chiuso al transito dei pedoni su entrambi i lati per effettuate le verifiche sugli altri alberi.

(Unioneonline/l.f.)

