Una donna – di cui non sono ancora state rese note le generalità – è morta nell'incendio di sterpaglie acceso in campagna, in località Castello, nel Comune di Chiusanico, sulle alture di Imperia.

L'uomo che era con lei, il marito, è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso da un elicottero che l'ha trasferito al Centro Grandi Ustionati di Genova Sampierdarena.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme al personale sanitario e ai carabinieri.

Accertamenti sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell’incidente.

(Unioneonline/F)

