Non ha tardato ad arrivare la replica del sindaco di Milano, Beppe Sala, dopo lo sfogo social dell’imprenditore Flavio Briatore, derubato nei giorni scorsi a Milano del suo zainetto, poi recuperato.

«Sentite questa storia, cosa mi è successo alle 11 del mattino in via Cordusio, zona piazza Affari — aveva esordito Briatore —. Il mio autista mi sta aspettando fuori dall’auto mentre è al telefono, io avevo appuntamento per un caffè. Arriva un ragazzo extracomunitario in monopattino che apre la portiera, prende il mio zaino e fugge. L’autista se ne accorge ma il ladro ha un vantaggio di 5-6 metri. Per fortuna in zona c’è un capitano della Guardia di finanza a cui sarò per sempre riconoscente, che vede la scena e blocca questo ragazzo, recupera lo zaino e lo riconsegna all’autista. Lì dentro avevo tutto, i documenti compreso il passaporto. Me l’avesse rubato avrei dovuto rinunciare al viaggio di domani».

«Non è una roba da matti che in Cordusio alle 11 del mattino hai la gente che ti viene a rubare in macchina?», proseguiva ancora Briatore. Che poi si era rivolto al sindaco Beppe Sala: «Vedo che dice sempre che tutto è a posto e tutto va bene ed è tutto sotto controllo. Non c'è nulla sotto controllo, Milano è una città pericolosa e sono giuste le statistiche che vedo. Per cui datevi una mossa e cercate di sistemarla perché così la gente ha paura. E anche io ho molta più attenzione perché so che è una città pericolosa».

Quindi, nelle scorse ore, la replica del sindaco: «Spero che Briatore sia andato anche in Questura a far denuncia oltre a fare una storia su Instagram», le parole di Beppe Sala.

(Unioneonline/v.l.)

