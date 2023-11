È una furia Flavio Briatore dopo l’episodio avvenuto questa mattina a Milano.

Come racconta lui stesso attraverso un video pubblicato su Instagram, intorno alle 11 di oggi era in via Cordusio, dove il suo autista lo aveva accompagnato per un appuntamento. Sceso dall’auto, il conducente ha risposto a una telefonata di lavoro quando è arrivato un monopattino, con a bordo un extracomunitario – prosegue Briatore – che ha aperto la portiera della macchina, ha preso lo zainetto di proprietà dell’imprenditore ed è fuggito.

L’autista si è accorto del furto, ma il ladruncolo aveva già un vantaggio di qualche metro.

In zona c’era, per caso, un capitano della Finanza che ha visto la scena e ha bloccato il ragazzo, recuperando lo zaino e riconsegnandolo.

«Secondo voi non è una roba da matti che in via Cordusio, alle 11 del mattino, ci sia gente che ti viene a rubare in macchina? Milano è una città pericolosa – conclude Briatore – datevi una mossa perché la gente ha paura, è tutto fuori controllo».

(Unioneonline/s.s.)

