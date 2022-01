Sono stati in totale 558 gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 229. La maggior parte in Lombardia, dove sono stati 72, poi: Emilia Romagna 68, Lazio 66, Campania 60, Veneto 46, Toscana 44, Sicilia 43, Liguria 37, Puglia 35.

A Roma ci sono stati assembramenti e sono stati lanciati petardi dall'alto sui passanti davanti alla stazione metro Colosseo. La Polizia Locale ha interdetto l'area di largo Gaetana Agnesi, nel centro della Capitale. A quanto riferito, all'ingresso della stazione metro erano presenti anche numerosi bambini quando dall'alto sono stati lanciati i petardi. Non si registrano feriti.

In provincia di Napoli un uomo di 47 anni, originario di Carbonara di Nola, ha perso un occhio per i petardi. Il ferito è stato trasportato prima nell'ospedale di Sarno, nel Salernitano, e poi in quello di Nocera Inferiore dove è stato ricoverato. Sempre a Sarno sono state soccorse altre due persone: un giovane che ha riportato una prognosi di dieci giorni per le ustioni dovute all'esplosione di un petardo e un bambino di 21 mesi che è stato medicato per una lieve ustione provocata da una stellina di Natale, riportando una prognosi di sette giorni. Sempre a Napoli i Carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti nel quartiere Mercato per un incendio in un appartamento al quarto piano. Nell'appartamento c’era un uomo, rimasto incolume e visitato dal personale sanitario: dai primi accertamenti pare che le cause dell'incendio siano dovute ad un fuoco pirotecnico entrato all'interno della stanza da una finestra lasciata aperta.

In Campania per i botti sono rimaste ferite in totale 14 persone, dati in netta flessione rispetto a quelli degli anni scorsi.

Notte tranquilla a Milano: le forze dell’ordine sin dalle 22.30 hanno fatto defluire le persone dal centro di piazza del Duomo verso i Portici settentrionali e la Galleria e verso quelli meridionali e l'Arengario, per evitare assembramenti sul Sagrato, con un ampio spiegamento di agenti. Forze dell'ordine hanno pattugliato anche la zona della Darsena e dei Navigli, e i paraggi dello stadio Meazza. I festeggiamenti con i fuochi artificiali si sono concentrati nei quartieri popolari come il Gallaratese, Baggio, S.Siro, Quarto Oggiaro e Gratosoglio.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata