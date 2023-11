Un ragazzo di 25 anni, originario del Gambia, è stato arrestato per aver violentato una ragazza nella notte tra sabato e domenica, nel pieno della zona universitaria di Bologna.

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, lo stupro era ancora in corso: gli agenti lo hanno immediatamente bloccato e soccorso la vittima. Ma ci sarebbe stato un altro complice, che è riuscito a scappare.

A dare l'allarme al 113 sono stati due passanti, una coppia di fidanzati che aveva visto la ragazza in stato confusionale - non si reggeva in piedi - assieme a due uomini che la stavano molestando. Dopo la telefonata sono arrivate immediatamente diverse pattuglie ed è cominciata la ricerca.

Perlustrando i vicoli della zona universitaria, gli agenti hanno poi rintracciato la vittima e bloccato uno degli aggressori - il 25enne gambiano -, mentre l'altro uomo si era allontanato. La ragazza è stata affidata ai sanitari del 118, che l'hanno accompagnata in ospedale, dove è stata sottoposta al protocollo Eva, per le vittime di violenza sessuale. Le indagini proseguono.

Poco più di un mese fa, c’è stato un tentativo di violenza ai danni di una trentenne avvenuto sempre in zona universitaria, in via delle Belle Arti. La donna fu buttata a terra e aggredita da due 15enni tunisini ospiti della comunità per minori stranieri di Villa Aldini. Fu soccorsa da una passante e i due erano fuggiti. Qualche giorno dopo i 15enni erano stati arrestati dai carabinieri anche grazie ad una foto scattata da un testimone della violenza.

