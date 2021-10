Blitz della Polizia contro il traffico di droga.

L’operazione è scattata questa mattina all’alba a Vercelli, con 120 agenti impegnati in un’operazione contro un’organizzazione specializzata nello spaccio di cocaina ed hashish.

Diverse le misure cautelari così come le perquisizioni domiciliari e locali in corso di esecuzione nei confronti di cittadini italiani, albanesi e marocchini, definiti i “signori della droga” e accusati di avere smerciato, in sei mesi, circa 250mila euro di cocaina e hashish.

