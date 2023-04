A Milano un bimbo di 5 anni in bicicletta ha accidentalmene urtato e ucciso una donna anziana.

Il piccolo stava imparando ad andare in bici senza rotelle in un parco della città. Ora però il padre è indagato per omicidio colposo.

La tragedia sarebbe avvenuta lo scorso marzo. La donna, una 87enne, stava passeggiando con una sua amica quando il bambino l’ha investita con la bici. Con l’impatto ha perso l’equilibrio, battendo la testa per terra. Inizialmente sembrava non fosse successo nulla ma il padre ha insistito per chiamare i soccorsi. Successivamente la situazione è precipitata e la donna ha perso conoscenza, morendo in ospedale.

