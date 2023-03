Un bimbo di un anno e mezzo è morto, dopo essere stato investito dallo scuolabus sul quale era appena salita la sorella.

La tragedia è avvenuta questa mattina intorno alle 10.30 in via Pisanelli a Casette d'Ete, in provincia di Fermo. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe fatto retromarcia, senza accorgersi del piccolo dietro. All'arrivo dei soccorritori sul posto il bimbo era già deceduto a causa delle gravissime ferite riportate. Il conducente dello scuolabus è sotto shock. Sul fatto indagano i carabinieri della stazione Sant'Elpidio a Mare.

