Un bimbo di poco meno di due anni è scomparso da alcune ore in località Campanara, nel comune di Palazzuolo sul Senio, comune in mezzo ai boschi del Mugello.

Al momento l’ipotesi ritenuta più probabile è che il bambino, di 21 mesi, si sia allontanato autonomamente. La zona dove sorge il casolare da cui si sarebbe allontanato è isolata, difficilmente accessibile e circondata da boschi.

A seguito delle denuncia fatta dai genitori, una coppia tedesca da qualche tempo residente nella zona, la prefettura ha attivato il piano di ricerca delle persone disperse.

Il territorio viene setacciato anche con un elicottero dei vigili del fuoco, con droni e con unità cinofile, sia con cani molecolari che da ricerca.

Secondo quanto emerso, la zona, dove vive una ristretta comunità di persone tra cui la famiglia del piccolo, sarebbe raggiungibile solo attraverso una strada sterrata.

I soccorsi stanno profondendo il massimo sforzo operativo per rintracciarlo nelle ultime ore di luce prima che sia notte. La Protezione civile dell'Area metropolitana di Firenze sta schierando 18 squadre, fino a quattro persone l'una. Sul posto anche squadre di vigili del fuoco, carabinieri, forestali. Anche personale del Soccorso Alpino sta intervenendo sia da terra sia via aria con l'elicottero Pegaso 3 della Regione impiegate pure proprie unità cinofile.

Un campo base è stato allestito vicino all'abitazione da dove è scomparso il bimbo, località Molino di Campanara. Saranno attivati i programmi informatici di geolocalizzazione.

Intanto l'area boschiva dove sono in corso le ricerche è stata suddivisa sulle carte in zone, ciascuna battuta palmo a palmo. La vegetazione fitta non agevola le operazioni e le comunicazioni sono difficili a causa del terreno montano.

