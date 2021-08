La Polizia indaga sulle circostanze della morte di un bambino di due anni, ospite di una casa famiglia di Montesarchio, in provincia di Benevento, avvenuta all' ospedale "Fatebenefratelli" del capoluogo sannita dove è giunto in gravissime condizioni.

A nulla è valso l'intervento dei medici.

Su ordine della Procura, la salma è stata sequestrata in attesa degli accertamenti medico legali.

Il piccolo - secondo le prime notizie - avrebbe accusato un malore nella casa famiglia. Sono intervenuti i medici del 118 che lo hanno portato in ospedale.

