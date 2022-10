Si è presentato a scuola con lividi e graffi sul volto e sulle braccia.

La maestra, appena lo ha visto lo ha preso da parte e gli ha chiesto il motivo di quelle ferite. Così il piccolo, un bambino di otto anni di origine cinese, le ha parlato dei maltrattamenti che subisce dai genitori.

Succede a Prato, l’insegnante ha chiamato le forze dell’ordine. Il bimbo è stato trasportato in ospedale e la Procura ha aperto un fascicolo per presunti maltrattamenti in famiglia e lesioni a carico dei genitori.

Il procuratore Giuseppe Nicolosi ha immediatamente attivato il codice rosso e il bambino è stato allontanato dalla famiglia, ora si trova in una struttura protetta.

