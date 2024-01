Grande paura nel Napoletano, dove una bimba di cinque anni è precipitata dal secondo piano di un palazzo.

È accaduto a Caivano, in via Volta.

Sembrerebbe che la caduta sia stata attutita da fili per stendere la biancheria. La piccola, che si trovava da sola in casa, è stata trasportata all'ospedale Santobono, dove è arrivata «vigile, con piccole escoriazioni e non in pericolo di vita»: così Vincenzo Tipo, primario del pronto soccorso dell'ospedale pediatrico di Napoli.

«La bambina parla normalmente - spiega Tipo - ha risposto alle nostre domande. Ha dei doloretti per escoriazioni non gravi in diverse parti del corpo, in particolare ha piccole ferite alle dita di una mano. Adesso è in condizione discrete, è vigile, reattiva e orientata nel tempo e nello spazio, non sembrano esserci quindi danni neurologici. Sta facendo analisi, al momento non ci sono segni di emorragia ma le condizioni precise si valuteranno dopo le analisi, e poi ci sarà il ricovero».

Indagini in corso dei carabinieri per chiarire la dinamica ed eventuali responsabilità. La bimba, nata in Italia, è figlia di cittadini stranieri.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata