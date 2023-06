Una bimba di cinque anni è morta dopo essere precipitata da un balcone in via Spiniello, ad Acerra. La vittima del terribile incidente si chiava Alessia. Stando ai primi elementi trapelati, la piccola era a casa con la mamma, quando si è sporta troppo ed è caduta nel vuoto.

Una tragedia che ha sconvolta la comunità del centro del Napoletano, dove la famiglia della bimba è molto nota: gestisce un bar e un campo da calcetto.

La mamma questa mattina è andata a prenderla alla scuola dell’infanzia. Le due erano sole in casa. E un attimo di disattenzione potrebbe essere stato fatale: la caduta è avvenuta dal terzo piano e, all’arrivo dei soccorsi, per la piccola purtroppo non c’era nulla da fare: i tentativi di rianimazione si sono protratti per oltre mezz’ora.

