Si indaga per il caso di una bimba di 12 anni arrivata in ospedale con una profonda ferita al volto provocata da un'arma da taglio.

È accaduto la scorsa notte a Napoli.

La piccola è giunta poco dopo l'1,30 al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, nel centro storico, ed è stata immediatamente operata. La dodicenne è poi stata trasferita all'ospedale pediatrico "Santobono” e successivamente dimessa. La prima prognosi è di un mese "per un danno permanente al viso": solo in futuro potrà eventualmente essere sottoposta a interventi di chirurgia plastica per tentare di ridurre il danno.

I carabinieri hanno avviato le indagini per capire cosa sia accaduto e hanno fermato il fidanzatino, un 16enne. È stata la vittima dell’aggressione a fare il suo nome, avvenuta pare per “motivi di gelosia”.

