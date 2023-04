È stata un'altra notte tranquilla, la sesta di ricovero all'ospedale San Raffaele, per Silvio Berlusconi. Lo si apprende da fonti ospedaliere.

L'ex premier è in terapia intensiva nell'ospedale milanese da mercoledì mattina. Al momento non sono previsti bollettini medici.

«Se un paziente è in terapia intensiva cardiochirurgia vuol dire che non può alzarsi e camminare», ha detto ieri il professor Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi e responsabile del reparto del San Raffaele di Milano in cui è ricoverato.

«Noi siamo persone serie, tutto ha un limite - dice Zangrillo - Bisogna attenersi al comunicato firmato da me e Ciceri, per cui se escono notizie che non rispondono al vero sono quelle che in gergo si chiamano fake».

E ancora: «Un paziente intensivo è un soggetto che merita delle cure intensive - ha sottolineato Zangrillo, lasciando l'ospedale - se cammina ve lo porto».

(Unioneonline/D)

