«La notizia della morte di Papa Francesco mi ha colto di sorpresa e mi ha provocato dolore e sconcerto. Non si possono e non posso dimenticare 7 anni di collaborazione con lui: 5 anni da Sostituto e 2 anni da Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi».

Così il cardinale Angelo Becciu in una nota per ricordare Papa Francesco, morto all’età di 83 anni.

« Sono stati anni di stretta collaborazione – aggiunge il prelato sardo – , di condivisione di scelte e visioni ecclesiali, ma anche di confronti leali, sempre vissuti nell'accettazione delle sue decisioni. Non posso nascondere che il cambiamento repentino del suo giudizio nei miei confronti, con le note conseguenze che ne derivarono, hanno provocato in me un dolore immenso che ho cercato di accettare come una prova del Signore. Mi consola aver tenuto, malgrado tutto, il rapporto che si addice a chi, ricevendo il cardinalato, ha giurato di dare la propria vita per il Papa. Ora egli è nella luce e conosce la verità dei fatti. Mi unisco – conclude Becciu – a tutta la Chiesa nell'elevare preghiere di suffragio a Dio per la sua anima».

(Unioneonline)

ADDIO FRANCESCO: TUTTI GLI ARTICOLI

© Riproduzione riservata